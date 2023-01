Standard : Voici la proposition de contrat sur la table pour Cimirot

Gojko Cimirot avait affronté Anderlecht pour son tout premier match en janvier 2018. ©BELGA

Pourtant, après seulement six mois passés à Sclessin, l’international (39 sélections) aurait pu quitter le Standard pour rallier l’Arabie saoudite et Al Ahli qui avait déposé 8M € sur la table, offre refusée par Bruno Venanzi. Cinq ans après son arrivée, Gojko Cimirot compte 185 matchs à son actif en Rouche et est le deuxième joueur le plus ancien du noyau après Kostas Laifis (241 matchs). Mais à l’inverse du défenseur chypriote qui est sous contrat jusqu’en juin 2024, Cimirot quittera, libre, le club cet été s’il n’est pas prolongé.

”On est en discussion”, avait timidement précisé le principal intéressé en octobre dernier lorsqu’on le questionnait sur d’éventuelles négociations quant à une prolongation de contrat. Sous la direction de Michel Preud’homme, plusieurs Standardmen avaient reçu une augmentation salariale plutôt conséquente. C’était le cas ; notamment, de Kostas Laifis et Gojko Cimirot qui culminent tous les deux à un peu plus d’un million d’euros net par an.

40 % en moins pour le Bosnien

Constatant les énormes trous dans les comptes provoqués, notamment, par cette folie des grandeurs, la direction américaine du Standard a décidé de baisser les salaires. Hormis pour Amallah et Raskin (qui a bien un accord avec les Rangers), pour lesquels les dirigeants étaient prêts à consentir un effort dans le but de les revendre plus cher par la suite, il est désormais hors de question d’octroyer des salaires importants.

Cimirot et les dirigeants rouches ont donc bien entamé des négociations ces dernières semaines et elles allaient dans le sens de la nouvelle façon de voir les choses des nouveaux actionnaires. Selon nos informations, une proposition de prolongation de trois ans est sur la table pour le médian axial qui devrait, à ce stade, réduire son salaire de… 40 %. À cette heure, le joueur n’a pas encore refusé. Compte tenu de son attachement au club et de ses bonnes relations avec le nouveau management emmené par Deila et Harkin, il réfléchit à la meilleure option pour lui qui vient de fêter ses 30 ans et qui est à un tournant de sa carrière. Notons également que plusieurs clubs sont intéressés par ses services.

Dragus veut rester, Epolo prolongé

La semaine dernière, nous vous révélions la possibilité, réelle, de voir Denis Dragus quitter le Standard cet hiver pour rejoindre un autre club de la galaxie 777 Partners, le Genoa. Mais il nous revient que le Roumain, sous contrat jusqu’en 2024, n’est pas chaud à cette idée et préférerait rester en bord de Meuse.

Denis Dragus n'est pas emballé à l'idée de rejoindre la Genoa cet hiver. ©VKA

Cet été, il aurait pu partir en prêt, avec option d’achat, du côté d’Augsbourg et ainsi découvrir la Bundesliga mais cela a été refusé par la direction liégeoise. Enfin, après avoir prolongé le jeune Mattéo Godefroid en mai dernier, parti en stage avec les A, le Standard devrait officialiser, cette semaine, la prolongation d’un autre gardien très prometteur, Matthieu Epolo.