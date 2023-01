Standard: une fin de mercato agitée en perspective

Il y a quelques semaines, Ronny Deila avait donné le ton quant au mercato des Rouches. “On n’a pas l’argent pour faire quelque chose de spécial, pour le moment. C’est important de le dire, pour le grand public et nos supporters. Le club a 20 millions de dettes et il doit les rembourser avant d’investir dans des joueurs. C’est notre réalité.” Ce discours, vieux de 20 jours, est malheureusement toujours d’actualité dans les bureaux de Sclessin où on doit se montrer inventif pour renforcer l’effectif du technicien norvégien qui en a besoin.