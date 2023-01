Zinckernagel après la déroute du Standard à l'Antwerp: "On a joué comme des enfants"

Le médian danois allait même plus loin dans son constat. "On a affronté des hommes et en première période, on s’est comporté comme des enfants, surtout durant les 25 premières minutes. On est revenu dans le match. Ce n’est jamais évident d’avoir une chance de revenir quand on commence aussi mal mais on l’a eue. À ce moment-là, je me suis dit qu’on avait peut-être une chance mais on commet encore une stupide erreur par la suite. En seconde période, à dix, on a juste essayé de garder la tête hors de l’eau."

Un des hommes en vue mardi dernier contre Malines, Noë Dussenne a brillé par son absence. "Noë est très important pour nous, surtout sur les phases arrêtées. Offensivement et défensivement, il nous a manqué mais on a assez de qualités dans le groupe. On a tout en fait, mais les basiques doivent être respectés et ce n’était pas le cas ce dimanche. Peut-être qu’après quelques bons matchs, on a cru que ce serait plus facile pour nous mais encore, face à une équipe du top, si on ne donne pas tout, on ne peut pas revendiquer plus. On apprend de ce genre de match. Il faut relever vite la tête."

Parti à la faute via une glissade coupable, Cihan Canak a passé un après-midi compliqué au Bosuil mais ses équipiers ne lui en tiennent pas rigueur. "Il était déçu mais cela fait partie du foot, il est jeune et doit encore apprendre. Je suis passé par là. Ce n’est pas la fin du monde. Ce n’est qu’une erreur. Maintenant, on va l’aider à se développer et à continuer sa route car c’est un top talent. Parfois tu commets des erreurs ou tu es malchanceux."