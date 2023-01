Un an sans victoire à la maison pour Seraing, qui file vers la descente: "Injouable de se sauver avec cette statistique"

La défaite à la maison. Si Netflix devait créer une série sur Seraing, ce serait probablement le titre. Ce jeudi 26 janvier, cela fera un an que les Métallos n’ont plus gagné un match au Pairay. C’était face au Beerschot (2-1). "Tout le monde revient avec cette statistique mais je ne pense pas qu’elle joue dans ma tête des joueurs”, expliquait Jean-Sébastien Legros après le match. “Ce qui est certain, par contre, c’est qu’il est injouable de rester en Pro League avec ce chiffre. Pourtant, nos prestations à domicile sont cohérentes, comme face au Standard la semaine dernière ou ce dimanche. On est souvent dans le coup. On a des opportunités et des situations dangereuses. Mais on manque d’efficacité offensive.”