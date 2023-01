Mercato à Anderlecht: encore 3 joueurs espérés mais sans doute plus Henry

Il reste un peu plus d’une semaine de mercato et ça s’annonce chaud à Anderlecht. Brian Riemer l’a expliqué après la victoire à Seraing, il espère encore “deux ou trois joueurs” avant le 1er février. Un avant-centre évidemment mais le plan A risque de tomber à l’eau. Thomas Henry, qui préférait le RSCA à la Salernitana, au Genoa et à Empoli, s’est blessé samedi avec Vérone contre Lecce. Il est sorti de la pelouse sur civière et en larmes. le verdict n’est pas encore tombé mais le club bruxellois a besoin d’un renfort directement utilisable.