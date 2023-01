L’avis de l’expert: confronté à ses limites, le Standard est à sa place

Ronny Deila assume ses responsabilités après la défaite du Standard

La chance des Liégeois, c’est qu’ils conserveront leur sixième place au soir de cette 22e journée. Si certains y rêvaient encore, le top 4 est devenu une vision de l’esprit en bord de Meuse. Le constat est là : le Standard est à sa place et a une nouvelle fois été confronté à ses limites. Trop tendre dans le pressing, trop laxiste sur les phases arrêtées ou dans la gestion des contres, la Matricule 16 a fait preuve de trop de naiveté. Mais il faut être de bon compte, cette équipe a cruellement besoin d’injection de sang frais. Jugez plutôt : Noë Dussenne en partance, c’est Cimirot qui doit dépanner dans l’axe (alors qu’on était en droit d’attendre Noubi). Mais l’exclusion du Bosnien, pour abus de cartes jaunes, donne encore plus de fil à retordre à un Ronny Deila qui va devoir, plus que jamais, se montrer inventif.

“Nous n’avons pas d’argent, c’est la réalité”, avait-il déclaré. Peut-on imaginer qu’en haut lieu, les décideurs de 777 Partners ne se décident à investir, ce serait-ce qu’un minimum, cet hiver afin de ne pas voir cette place dans le top 8 filer entre les doigts de Deila et ses troupes ? Car il est certain que les trois prochains matchs donneront le ton. Contre Eupen, au Cercle et face à Courtrai, le Standard aura l’occasion de conforter sa place dans le top 8, avec des renforts… ?