Gros coup en vue au RSCA : Dortmund veut Julien Duranville pour 10 millions (et de gros bonus)

Une offre qu’Anderlecht, avec ses comptes dans le rouge et son besoin de se renforcer, ne peut pas refuser. Malgré quelques prises de contacts récentes de Jesper Fredberg avec la famille Duranville et ses agents anglais, le RSCA a compris que la grande promesse de l’académie n’allait pas accepter de prolonger un contrat qui se termine en juin 2024. Demain, à l’échelle du football des jeunes talents. Il n’y avait donc plus que deux fenêtres pour le vendre: cet hiver ou l’été prochain.

Avec Zeno Debast, intransférable cet hiver, Duranville représente la plus grosse valeur marchande au Sporting. Le vendre en hiver pourrait permettre de dégager du cash. Une nécessité pour pouvoir engager des joueurs en janvier. C’était aussi l’idée avec Anouar Ait El Hadj (parti à Genk pour 2 millions et un pourcentage à la revente). Si le transfert de Duranville se concrétise, Fredberg aura la possibilité d’engager trois joueurs, comme il l’espère. Des joueurs qui commenceront à former le nouvel Anderlecht, comme Anders Dreyer.

À Neerpede, on voulait qu’il batte De Ketelaere

Le Borussia Dortmund n’est pas seul sur le dossier. Southampton, un club proche des agents de l’Anderlechtois, mais aussi Monaco, Rennes et Lyon s’intéressent aussi au prodige. Ils partent quand même avec une grosse longueur de retard: Duranville est un grand fan de Dormtund depuis qu’il suit le football. Il aime la ferveur autour du club mais aussi la gestion des Allemands avec les adolescents ultra-talentueux, comme Ousmane Dembélé, Christian Pulisic, Erling Haaland ou Jude Bellingham.

Le prix est élevé, aux normes belges mais Dortmund a déjà dépensé bien plus pour des ados: 35 millions pour Dembélé (à 19 ans), 25 pour Bellingham (à 17 ans) et 21 pour Sancho (à 17 ans). Il faut aussi se souvenir que des clubs avaient déjà proposé 5 et 6 millions pour Duranville avant même qu’il ne joue un match pro. S’il n’avait pas été aussi souvent blessé cette saison, ce qui turlupine un peu au Borussia, le prix de base aurait même pu au-dessus des 10 millions.

Pour les formateurs au RSCA, ce tarif important est quand même une déception. Le 4 mai 2021, quand Duranville a signé son contrat pro, l’idée était d’en faire un jour le plus gros transfert sortant de l’histoire du championnat de Belgique, record détenu par Charles De Ketelaere depuis cet été (32 millions). Le plan était clair: le faire prolonger puis de le vendre à l’été 2024 après s’être totalement imposé. Le joueur lui-même espérait sortir par la grande porte au Lotto Park.

Mais la famille du gamin n’était plus très emballée par cette prolongation ces derniers mois. Parfois avec de bons arguments (les résultats du RSCA en berne, la gestion parfois compliquée des jeunes), parfois moins (le salaire était jugé trop bas alors qu’il a obtenu le plus gros salaire jamais donné au Sporting pour un premier contrat pro). Les supporters anderlechtois, déjà pas trop gâtés ces dernières années, n’auront donc pas pu profiter bien longtemps du spectacle Duranville.