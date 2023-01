Dix mois après sa blessure, Jules Van Cleemput de retour: "Ca fait plaisir"

Pour une reprise, l’ancien Malinois a directement eu affaire à du costaud en la personne de Noa Lang. La poche de glace sur son genou gauche portait d’ailleurs les stigmates d’un tacle appuyé sur le Néerlandais pour lequel il a reçu un avertissement. "Pourtant, je touche le ballon, précise-t-il avec le sourire. Ce n’était pas un adversaire facile, mais je suis tout de suite entré dans ma partie avec le soutien de mes coéquipiers."

Repositionné au sein de la charnière centrale sous Still, l’Anversois a retrouvé au Jan Breydel le côté droit, son poste de prédilection. "Moi, je m’en fous où je joue tant que je suis sur le terrain. Je dois savoir évoluer dans les deux positions."

Son expérience et son agressivité ont fait du bien à ce moment de la rencontre où les Zèbres prenaient l’eau. "Nous étions maîtres dans la possession lors des 45 premières minutes. Si à la mi-temps, on rentre au vestiaire avec un avantage de deux buts, le match est fini."

Mais Charleroi reprend des couleurs sous Mazzù. "Solidarité, c’est le mot qui résume la philosophie de Mazzù. C’est notre force. Grâce à cela, nos résultats sont meilleurs."

De quoi rêver d’un top 8 qui paraissait utopique il y a quelques semaines. "On ne regarde pas le classement. Je ne veux pas trop parler des objectifs. Moi, je me focalise sur l’Union." Et il risque bien de retrouver une place dans le onze de base avec la suspension de Boukamir.