Ce Sporting Charleroi n'a plus aucun complexe à faire

Dans ce match très plaisant, Charleroi a confirmé son redressement et poursuivi sa série de matchs sans défaite, désormais portée à quatre. Invaincu en 2023. Des regrets ? Probablement, quand on mène 0-2 après un premier quart d’heure si audacieux. À l’image de toute sa première mi-temps, d’ailleurs. "Une première mi-temps de rêve, osait Mazzù. Très honnêtement, voir son équipe jouer de la sorte, dans la mentalité et le fond de jeu, c’est très réconfortant pour un coach. On doit garder tout ça avec nous pour la suite."

Le Club Bruges s’est longtemps cherché, principalement en première mi-temps. "Inacceptable", tranchait l’entraîneur Scott Parker. Le champion en titre était acculé, chez lui. Son pressing désordonné et les qualités carolos l’ont embourbé dans une moitié de match qu’il ne maîtrisait absolument pas.

Un penalty qui change tout

Alors qu’il avait été rejoint au score lors de ses six derniers matchs, Bruges se retrouvait cette fois contraint de renverser une rencontre. Le monde à l’envers. Et à l’inverse, Charleroi n’avait pas encore pris l’avance en premier depuis le retour de Felice Mazzù. Il aurait probablement été capable de gérer son avantage si Marcq, en retard, n’avait pas séché Lang dans le rectangle juste avant la mi-temps ; et si Koffi avait eu les doigts plus fermes pour sortir l’envoi du Néerlandais (1-2, 45e +2). "Je respecte la décision de l’arbitre mais c’était une situation tangente, commentait Mazzù. Mentalement, la donne a changé à cet instant. Si on était rentré à 0-2 à la mi-temps, je ne pense pas que Bruges serait revenu au score", estimait encore le coach carolo, qui avait préféré Badji en pointe plutôt qu’Hosseinzadeh, pour son gabarit.

Skov Olsen, dynamiteur et buteur

C’était cruel pour Charleroi, qui a ensuite subi le réveil de Brugeois plus agressifs (7 fautes à 18) et boostés par la montée de Skov Olsen, dynamiteur et buteur sur une offrande de Vanaken (2-2, 50e). Une autre erreur individuelle, l’exclusion de Boukamir en position de dernier homme sur Skov Olsen (74e), a compliqué la fin de match. Le jeune défenseur (18 ans), encore très bon ce dimanche, a rejoint les vestiaires en pleurs. Un apprentissage dont il se relèvera, assurément.

Place à l’Union, samedi, avec les Ultras

2-2 pour une mi-temps chacun. Plutôt logique. Charleroi, désormais à quatre points du Top 8 et avec sept d’avance sur le premier relégable, peut s’avancer sereinement vers la réception de l’Union Saint-Gilloise, samedi. Pour l’occasion, les Ultras seront à nouveau autorisés au Mambourg. Et vu ses récentes prestations, le Sporting, décomplexé, peut se permettre de rêver d’un exploit, authentique et complet, cette fois.