Avec Gholizadeh, Charleroi a un cas compliqué à gérer

Il espérait que ses performances en mondovision au Qatar lui permettent d’obtenir un transfert dans la foulée, cet hiver, après 4,5 ans à Charleroi. Cette impatience l’a habité, déjà, sous Edward Still, et a déteint sur ses performances.

Le hic, c’est que depuis son retour du Mondial, Gholizadeh n’est toujours que l’ombre de lui-même. Pire, son implication laisserait à désirer. Et le changement d’entraîneur n’a rien arrangé.

Titularisé contre Eupen puis le Cercle Bruges par Felice Mazzù – avec qui il a déjà travaillé lors de sa première saison au Sporting, en 2018-2019 -, l’Iranien avait l’occasion de se (re) mettre en évidence. Mais il n’a pas convaincu, loin de là. Il a même été remplacé dès la mi-temps, contre le Cercle, ce qu’il n’a pas du tout apprécié.

L’entraîneur avait justifié son non-match par “des petits soucis privés” mais cela n’avait pas empêché les deux hommes de se sauter dans les bras au coup de sifflet final. “On parle beaucoup ensemble. On sait tous que c’est un très bon joueur et qu’il va retravailler dur pour retrouver son niveau.”

En discussion avec Felice Mazzù. ©VKA

On sait tous aussi que le petit gaucher a des envies d’ailleurs – tout à fait compréhensibles après un si long bail en bord de Sambre. Il ne s’en cache pas. Il se dit également qu’il est très touché par la situation politique et sociale en Iran ces derniers mois, au même titre que son compatriote et équipier Amir Hosseinzadeh, ce qui a pu influer sur ses performances.

La porte n’est pas fermée

La direction a un accord avec Gholizadeh : elle ne lui fermera pas la porte en cas d’offre satisfaisante d’ici le 31 janvier. Le problème, c’est que les candidats potentiels ont décelé la méforme du joueur et qu’ils sont dès lors moins enclins à ouvrir le portefeuille comme Charleroi le souhaiterait. En deux ans, la valeur du numéro 8 carolo a diminué de moitié, passant de 4 à 2 millions d’euros environ.

Un cercle vicieux qu’il faut gérer, en interne, au risque que cela commence à miner l’atmosphère d’un vestiaire jusqu’ici revigoré depuis l’arrivée de Mazzù.