Anders Dreyer: "Faire la différence, c'est ma spécialité"

Il n’avait plus joué un match complet depuis deux mois (avec Midtjylland le 13 novembre), mais cela ne s’est pas vraiment vu. Dans ses courses, il a montré de belles choses. Techniquement aussi, malgré le terrain très difficile. On l’a vu réaliser quelques jolis gestes, surtout en début de match. "Cela m’a fait du bien de recevoir 90 minutes. Et en plus, j’ai été décisif. C’est un super feeling."

D’autant que son importance dans le but anderlechtois est grande. Son appel et son dribble sur Diestch sont aussi astucieux que réussis. On sent le spécialiste de ce genre d’effort dans le rectangle adverse. Un profil d’ouvre-boîte qui manquait au RSCA. "Faire la différence, on peut dire que c’est ma spécialité, avoue-t-il. La ligue belge est meilleure que la ligue danoise, mais je m’y sens déjà bien. Et la connexion avec mes équipiers est meilleure au fil des jours. Je suis également très heureux pour Mario, qui a mis son pied au bon endroit."

On le perçoit : la relation Dreyer-Stroeykens n’en est qu’à ses prémices. Du haut de ses 18 ans, le produit de Neerpede était ravi d’être parvenu à débloquer le match, après s’être créé deux opportunités en début de seconde période. La troisième a été la bonne. "C’est le but le plus important de ma jeune carrière, indique Stroeykens. Est-ce que je suis le nouveau n°9 ? Je ne sais pas… Moi-même, je ne saurais pas dire quelle est ma meilleure position (sourire). On doit continuer de la sorte." Dès dimanche, face à l’Antwerp.