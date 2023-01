Il s’est surtout distingué par son jeu au pied mais son bel arrêt devant Bernier à la 32e a été important. En deuxième période, il se détend bien sur une frappe lointaine de Sissoko à la 69e. Rassurant.

Murillo 6

Son apport offensif était limité jusqu’à cette belle passe pour Dreyer, à l’origine du 0-1. Il a bien relevé la tête après sa prestation catastrophique face à Zulte Waregem.

Anderlecht assure le service minimum à Seraing (0-1)

Debast 6,5

Sa première intervention, fautive, sur Bernier ne l’a pas sorti du match. Sérieux et appliqué dans son positionnement mais pas toujours précis dans ses relances. Auteur d’un sauvetage très important à la 72e minute.

Vertonghen 5

Pas toujours à l’aise face au remuant Bernier. Le terrain ne l’a pas aidé. Pris de vitesse par Mvoué à la 72e minute, ce qui aurait pu coûter cher.

Sardella 5,5

De retour dans le onze, comme latéral gauche, ce qui n’est pas sa position préférée. L’une ou l’autre montée intéressante mais globalement un peu tendre.

Diawara 5

Mis à part cette frappe qui s’envole un peu trop à la 16e minute, il a été peu en vue et a eu du déchet.

Arnstadt 6

Il s’est créé la plus belle opportunité de la première période à la 40e minute, sur un service de Raman. Il a obtenu un bon coup franc à la 42e. Mais il a (encore) été averti pour une simulation dans le rectangle à la 59e minute.

Dreyer 6,5

L’une ou l’autre inspiration technique malgré le terrain compliqué. Auteur de nombreux appels, il a été récompensé avec ce très bel assist pour Stroeykens, après avoir dribblé Dietsch. Il a quelque chose d’intéressant dans les pieds.

Verschaeren 6,5

Il a été l’auteur d’une belle action individuelle à la 25e mais son centre pour Raman a bien été repoussé. On l’a senti un peu plus à l’aise dans ce rôle de numéro 10 que sur le flanc. Il a plus d’impact sur le jeu mauve depuis l’intérieur, même s’il s’est un peu éteint après la pause.

Stroeykens 6,5

Très peu en vue avant la pause puis il est monté en puissance. Il se crée deux belles occasions en début de deuxième période avant d’ouvrir le score une fois repositionné comme numéro neuf à la sortie de Raman. Un vrai but d’attaquant.

Raman 5

Il loupe son face-à-face avec Diestsch à la 12e minute, même s’il était hors-jeu. Son service pour Arnstadt à la 40e minute était très bon. Il s’est battu, sans réussite.

Trebel 6

Ce qu’on retiendra de sa montée au jeu : une passe longue totalement loupée et envoyée directement en tribune, puis une autre ultra-précise quelques minutes plus tard. Paradoxal.

Amuzu 6

Monté avec envie mais il n’a pas fait de vraie différence balle au pied.

Riemer 6,5

Il avait choisi de relancer Sardella et Diawara de manière un peu surprenante. Mais ce sont surtout ses choix de positionner Verschaeren en 10 et de titulariser Dreyer qui ont été payants.