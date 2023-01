EN DIRECT | Ohio et Dragus montent à la pause pour sauver les Rouches (3-1)

Pour cette 3e rencontre de la saison contre le Great Old, les hommes de Ronny Deila vont devoir faire mieux qu’en coupe : il y a à peine un mois, le Standard avait été humilié 4-0, déjà au Bosuilstadion. Les résultats depuis n’ont en plus pas été des plus brillants, mais les Standardmen se sont rassurés mardi dernier, en battant Malines à Sclessin (2-0).