Arthur Vermeeren a brillé face au Standard : “Mon modèle ? Iniesta”

Bope Bokadi : “C’était un match assez compliqué. Les derniers matchs, on essayait de presser haut pour vite récupérer le ballon, mais aujourd’hui ça n’a pas fonctionné. Il y a des matchs comme ça parfois. On doit relever la tête. La rouge nous a un peu déstabilisés car on était mieux en début de seconde période. On doit travailler sur les erreurs qu’on a faites et on doit faire mieux la semaine prochaine.”

Les glissades de Canak, Bokadi buteur malheureux et Cimirot exclu : voici les notes des Rouches à l’Antwerp (4-1)

Arthur Vermeeren : “Je suis très content avec cette victoire. Il faut rester calme et ne pas me mettre la pression. Quand je fais des erreurs, j’apprends et cela me sert pour les prochaines fois. Mes partenaires me mettent dans de bonnes conditions et je les remercie pour ça. Le coach ne me met pas non plus la pression et a confiance en moi. Mon modèle ? Iniesta.”

Arbnor Muja : “C’est la première fois que je suis homme du match. Je suis très content mais cela m’étonne un peu parce que Vincent Janssen a inscrit deux buts. Je suis content d’avoir la confiance du coach et de recevoir toutes ces chances. J’ai mis un peu de temps à m’adapter à mon arrivée à l’Antwerp mais désormais je suis prêt à jouer tous les matchs. La permutation est quelque chose de naturel avec Michel-Ange Balikwisha. Ce n’est pas vraiment une consigne tactique parce qu’on fait plutôt cela au feeling.