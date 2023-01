Standard : “Malgré tout ce qu'on a traversé, on est resté unis”

Avec 34 points récoltés en 21 journées, le Standard n’est qu’à deux unités de son total de points pris sur l’ensemble de la saison dernière. “Je suis vraiment fier de l’évolution du groupe. L’ambiance qui y règne est parfaite. Pourtant, on a passé des moments difficiles depuis le début (il fait référence, notamment, aux cas Amallah et Raskin), mais le vestiaire ne s’est pas divisé, au contraire, on a traversé cela tous ensemble et on est restés unis. Je suis fier de cet état d’esprit.”

"Dussenne est prêt à jouer."

Mardi soir, Noë Dussenne a pris congé de Sclessin et de ses supporters. Sur le départ (pas encore acté) au Lokomotiv Moscou, le capitaine pourrait encore réaliser une dernière pige au Bosuil. “Il est toujours là et mentalement, il est apte à faire le job. Certains ne sont pas capables de gérer ce genre de situation, mais Noë, lui, sait le faire. On en a discuté et notre capitaine est un grand professionnel. Donc, oui, il est disponible pour dimanche.”

Noë Dussenne a reçu une ovation de Sclessin mardi soir après le match face à Malines.

Deila l’a dit : un éventuel départ de Dussenne devra être comblé. “Lucas Noubi a déjà démontré qu’il avait du talent. À Gand, il a été le meilleur. Mais il faut être consistant à ce niveau. Si Noë nous quitte, il faudra du renfort.”

Dimanche à l’Antwerp, les Liégeois auront l’occasion de laver l’affront de la Coupe. “On a tout à gagner. Ce match arrive au bon moment pour nous. Je pense qu’on peut les battre. Défensivement, on a resserré les boulons et offensivement, on est plus dangereux. Je me réjouis d’être à dimanche.”