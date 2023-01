Malines assure face à Courtrai, premier succès en 2023 pour le Cercle à Ostende

A la reprise, Malines se cherchait et Courtrai en a profité pour tester Coucke, qui a été surpris par une frappe d'Abdelkahar Kadri (58e, 2-2). Malines ne s'est pas laissé abattre et après que Hairemans ait oublié de tirer (67e) et que Storm ait envoyé le ballon sur le poteau (72e), Julien Ngoy, monté au jeu à la place de Mrabti (69e), a inscrit le but de la victoire (73e, 3-2).

A la Diaz Arena, le duel entre Ostende et le Cercle mettait aux prises deux équipes, qui n'avaient pas encore remporté un match en 2023. Chez les Kustboys, Ivan Durdov fêtait sa première titularisation alors que Thierry Ambrose, Alfons Amade et Brecht Capon faisaient leur retour dans le onze de base. Malgré les forfaits de Radoslaw Majecki et Senna Miangue, le Cercle s'est porté à l'attaque notamment grâce à un remuant Hugo Siquet, prêté par Fribourg. C'est d'ailleurs sur un ballon dans le dos de la défense d'Ostende de l'ex-Standardman qu'Ayase Ueda a ouvert la marque (24e, 0-1).

Les deux équipes tablant avant tout sur la prudence, le début de la seconde période n'a pas été très enthousiaste jusqu'à ce que le VAR signale à l'arbitre une faute de Siquet sur Matam Ndicka et que Lawrence Visser a accordé un penalty transformé par Ambrose après avoir vu les images (64e, 1-1). Le Cercle n'était plus nulle part quand Dino Hotic lui a donné la victoire trois minutes après être monté au jeu (90e+1, 1-2).