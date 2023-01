L'Union consciente de son statut: "Tout le monde veut nous battre"

Ces plus grosses attentes font que les Bruxellois sont favoris à toutes les rencontres. Même sur le terrain d’Anderlecht ou contre l’Antwerp… "Cela change, car nous n’étions presque jamais les favoris la saison dernière. Grâce à nos prestations mois après mois, cela a changé. Le plus important est de rester la tête sur les épaules. Je ne vois en tout cas pas plus de pression chez les joueurs quand ils sont sur le terrain. Ils sont cool et relax même si nous passons par des moins bonnes prestations comme contre le Cercle. Chaque équipe nous attend au tournant et c’est tant mieux."

Vanzeir blessé… puis parti?

À commencer par Louvain qui se rend au Stade Marien ce samedi soir. Dante Vanzeir ne jouera pas cette rencontre à cause d’une blessure aux ischio-jambiers qui n’est pas encore rétablie. Reste à voir s’il portera encore le maillot de l’Union, lui qui intéresse fortement le club américain des New York Red Bulls qui a formulé une nouvelle offre pour l’attaquant de 24 ans en milieu de semaine. Malgré l’incertitude, Karel Geraerts reste serein par rapport à la situation. "Je parle beaucoup avec Dante comme je l’avais beaucoup fait avec Casper Nielsen il y a quelques mois, a-t-il expliqué. Je veux que le joueur soit bien dans sa tête et je veux aider à faire ce qui est le mieux pour lui et pour le club. Dante est en tout cas très professionnel."