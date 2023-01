Fin de l’histoire pour Verbeke à Anderlecht : le nouveau CEO Fredberg le met à la porte

Brian Riemer met les choses au point : “Il n’y a pas eu de clash entre Silva et moi”

Arrivé de Gand en 2020, Verbeke avait vite été le coming man au sein de la direction. Il était tenu en haute estime par Marc Coucke. Il avait modernisé le club dans son scouting et avait réussi quelques jolis coups lors des premiers mercatos avec peu de moyens. Sergio Gomez restera le plus bel exemple : achat pour 3,5 millions, repositionnement inattendu comme back gauche et vente pour 13 millions à Manchester City un an plus tard.

Travailler à l'académie n'a pas pu se faire

Verbeke avait d’ailleurs été promu au rang de CEO mais une infection virale grave avait stoppé son ascension en octobre dernier. Il était resté plusieurs mois sur la touche mais avait fait son retour ces dernières semaines. Pour rien, finalement. Jesper Fredberg s’occupe désormais de tout le département sportif et Kenneth Bornauw du reste. Il lui avait été proposé de travailler à la modernisation de l’académie des jeunes mais ça n’avait pas pu se faire, pour diverses raisons.

Peter Verbeke ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait mais il est clair que ce C4 est un coup dur pour lui qui espérait rebondir au RSCA.