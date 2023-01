Standard : Dussenne en attente, Camara (Olympiacos) suivi

En attendant, la cellule de recrutement du club s’active. “Je sais que Fergal (Harkin) et les scouts travaillent jour et nuit pour nous apporter un plus. On verra en fin de mercato si cela peut se décanter.” On le sait, dans un monde idéal, le Standard aimerait se renforcer dans chaque ligne. En cas de départ de Dussenne, un défenseur central débarquera. La piste menant à Zinho Vanheusden est toujours d’actualité bien que délicate à finaliser. D’autres dossiers, concernant de jeunes joueurs, pour certains Belges, sont également à l’étude. Un autre mène du côté de l’Olympiacos qui avait déjà prêté Filip Zinckernagel au Standard dans les derniers instants du mercato estival.

Il s’agit de l’international guinéen de 21 ans, Aguibou Camara. Ce dernier avait déjà été proposé aux Rouches l’été dernier qui s’étaient finalement tournés vers Steven Alzate. Mais la mise à l’écart de Nicolas Raskin a changé la donne. Camara est un médian axial capable de jouer en huit et en six ainsi que sur les flancs. Arrivé en Grèce en 2021 en provenance de l’équipe B de Lille, Camara a vite impressionné avant de décevoir. “C’est un grand talent mais il a du mal depuis quelques mois”, nous dit-on en Grèce. Du coup, l’Olympiacos aimerait l’envoyer en prêt au Standard (une option d’achat n’est pas forcément imposée). Le salaire du joueur semble peu élevé mais à l’instant, rien n’est concret dans ce dossier qui est donc toujours à l’étude.

Les Rangers toujours sur Raskin, Dussenne attend

Un départ de Nicolas Raskin pourrait potentiellement accélérer cette piste. Végétant toujours dans le noyau U23, le Diablotin peut compter sur l’intérêt de Benfica et des Glasgow Rangers. L’été dernier, nous vous révélions l’intérêt du club écossais qui a continué à suivre le jeune belge de 21 ans. “C’est un joueur que nous suivons… comme d’autres clubs compte tenu de sa situation contractuelle. C’est un très bon élément”, a assuré le coach, Michael Beale. De son côté, la direction liégeoise n’a pas été contactée par celle des Rangers qui pourrait déjà s'être mis d'accord avec le joueur.

Nicolas Raskin pourrait rejoindre les Glasgow Rangers.

Enfin, de son côté, Noë Dussenne attend toujours d’obtenir un accord avec le Lokomotiv Moscou. Pour le moment, il n’en est (encore) rien. Ensuite, tout comme ce fut le cas pour Moussa Sissako parti à Sotchi, le Standard le libérera de son contrat afin qu’il puisse s’engager en Russie.