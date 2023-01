« Anderlecht en D2 ? Non, mais on a peur... »

On a posé quatre questions à Jef Jurion (85 ans, 14 saisons à Anderlecht, 9 titres), Paul Van Himst (79 ans, 16 saisons, 8 titres), Walter Baseggio (44 ans, 11 saisons, 4 titres), Olivier Deschacht (41 ans, 21 saisons, 8 titres) et Silvio Proto (39 ans, 10 saisons, 6 titres).

La prestation contre Zulte Waregem vous donne de l’espoir ou vous inquiète avant le match à Seraing ?

Van Himst : "Toute personne qui aime Anderlecht, se sent mal à l’aise avant ce déplacement à Seraing. Anderlecht ne méritait pas de perdre contre Zulte Waregem, mais deux fautes impardonnables lui coûtent les trois points. La mayonnaise ne prend pas et ça m’inquiète."

Baseggio : "Il y a plusieurs choses qui m’ont fait peur contre Zulte, et surtout la fragilité défensive. Dès que l’adversaire accélère, on est en grosses difficultés. Quand on voit l’effectif, ce n’est quand même pas normal d’être 12e. Mais le problème est plus global. Où est passé l’ADN du club ? Il fut un temps où il ne fallait changer l’équipe qu’à une ou deux places, et les renforts étaient dignes de ce nom. Mais maintenant… Je plains les supporters. Ils vivent un calvaire."

Deschacht : "C’était catastrophique contre Zulte. J’ai vu des erreurs qu’on voit dans des matchs de jeunes. On me dit que le problème est mental. Mais quand on joue à Anderlecht, il faut quand même avoir une mentalité de vainqueur ? Il faut répondre présent à des moments difficiles et ce n’est pas le cas. Et donc, je dirais aux supporters de ne pas aller protester aux portes de Neerpede. Cela ne va qu’augmenter le stress des joueurs."

Proto : "Soyons honnêtes : s’ils rejouent dix fois contre Zulte, ils gagnent huit fois. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche. Cette fois, il y a eu d’énormes erreurs en défense. Moi, ce qui me frappe le plus, c’est le manque de taille et de puissance dans l’équipe."

Jurion : "Moi, je crois qu’il y a trop de gamins dans cette équipe. À mon époque, quand j’ai remporté cinq titres de suite, j’étais l’organisateur de l’équipe. Le jeune Paul Van Himst jouait devant moi et je le guidais sans cesse. Je ne vois plus ça dans l’Anderlecht actuel."

Anderlecht risque-t-il de descendre en D2 ?

Van Himst : "Non, n’exagérons pas. Il y a assez de qualité dans ce groupe. Et les équipes du bas de classement ne vont pas gagner tous leurs matchs non plus."

Baseggio : "Non. Mais bon, c’est déjà fou qu’on doive penser à cela. S’ils continuent à perdre des matchs contre des équipes du bas, on va avoir peur… Le match à Seraing est très, très important. S’ils jouent comme ces dernières semaines, ce sera compliqué de décrocher un ticket pour les Europe Playoffs."

Deschacht : "Non. Il y a quand même des internationaux dans l’équipe. Et des gars qui ont été à la Coupe du monde. Ils ont de la chance de jouer contre Seraing et Ostende ces prochaines semaines, ils pourront creuser l’écart. Mais il faudra vraiment qu’ils gagnent ces matchs à six points. Sinon, ils vont rester à cette position peu confortable."

Proto : "Non, il y a des équipes moins fortes qu’Anderlecht. Mais je ne sais pas si le Sporting pourra faire de bons transferts pour remonter dans le classement. Ils risquent de ne pas jouer les Europe Playoffs et ils n’auront sans doute pas de ticket européen. Quand on n’a pas ces arguments-là à la table de négociations, ce n’est pas facile de convaincre des renforts potentiels à signer."

Les Danois Fredberg et Riemer sont-ils les hommes de la situation ?

Van Himst : "Cela fait combien de matchs qu’ils sont là ? Cinq ? Riemer, il lui faut du temps pour connaître ses joueurs et il ne connaît pas le championnat belge. Et dans le match où il trouve la solution pour marquer des buts - via Raman - ses défenseurs font des boulettes. Ce n’est pas facile pour lui."

Baseggio : "Moi, honnêtement, je ne suis pas convaincu. Après son premier match à Genk, tout le monde pensait que Riemer était l’homme de la situation. Entre-temps, je doute, même si c’est trop tôt pour le juger. Mais joue-t-il offensivement ? Pas vraiment. Et il n’a pas l’expérience d’un T1. Ça m’inquiète un peu. Je n’ai pas compris le remplacement de Trebel contre Zulte. Et Raman était blessé ? Quand on marque deux buts, il faut rester sur le terrain. Quant à Fredberg, j’espère qu’il ne va pas transférer que des Danois. Il faut surtout des gars avec une personnalité, quelle que soit leur nationalité."

Jurion : "Ce qui m’énerve, c’est ce système de data. Trebel et Raman - un attaquant dont je ne suis pourtant pas fan - ont sans doute été remplacés parce qu’ils allaient dans le rouge selon les datas. Quelle connerie ! Qu’ils foutent leurs ordinateurs à la poubelle et qu’ils suivent leur instinct."

Deschacht : "Il faut donner du temps à Riemer. Mais le rôle de Fredberg est tout aussi important. Il faut deux ou trois véritables renforts. Des petits salopards comme Vertonghen, mais alors dans l’entrejeu et en attaque. Si j’avais été dirigeant d’Anderlecht, j’aurais pris Vormer, malgré le côté sensible de ce transfert. C’est un gars qui sait ce que c’est de devoir gagner des matchs et qui peut emmener l’équipe dans son sillage."

Proto : "Moi, je me demande si Riemer est tellement meilleur que Felice Mazzù. En ayant marqué des buts chanceux à Charleroi et à Bruges, il a obtenu 4 sur 12."

Qu’avez-vous pensé du départ soudain de Fabio Silva ?

Van Himst : "Depuis le début, on percevait que c’est un cas spécial. Cela se voyait à ses réactions quand il était remplacé. Il n’acceptait pas d’être sorti du terrain. Alors que l’entraîneur est quand même le patron ? Le coach est payé pour obtenir des résultats, il fait ses choix en âme et conscience. Chaque joueur, même les joueurs loués, devrait accepter cela."

Baseggio : "Il ne doit pas oublier qu’Anderlecht a relancé sa carrière. Il a un énorme talent et il avait encore une grande marge de progression mais il refuse de relever le défi. C’est lors de périodes de crise qu’on peut montrer qu’on est un grand. Il a manqué de respect envers le club et envers les supporters. C’est petit de sa part."

Deschacht : "Moi, j’utilise même le terme scandaleux. Et cela vaut aussi pour Esposito. Se rendent-ils compte de la grandeur de ce club ? Silva n’a pas fait preuve de beaucoup d’autocritique lors du match à Bruges, vu qu’il était inexistant. À des moments pareils, un joueur doit mettre sa fierté personnelle de côté et penser au club. C’est pour cela que je conseille au Sporting de miser sur des transferts définitifs plutôt que sur des prêts. Après une défaite, je ne vois aucune déception dans le chef des joueurs en location. Ils se fichent d’une éventuelle relégation en D2, parce qu’ils seront quand même partis."

Proto : "C’est la preuve que ce genre de garçons n’ont pas d’affinités avec le club. À sa décharge, je dois dire que cela ne doit pas être très agréable d’être attaquant d’Anderlecht en ce moment. Il faut jouer seul devant et il faut sprinter vers tous les coins du terrain."