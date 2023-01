Standard : les Rouches n’ont aligné que 5 Belges à Dender

Depuis maintenant 14 ans, nos clubs professionnels sont tenus de coucher au moins six joueurs belges sur la feuille de match, que ce soit en championnat, ou en Coupe de Belgique. En réalité, il s’agit de joueurs ayant été qualifiés durant au moins trois saisons dans les équipes d’âge du club en question avant leurs 21 ans. On le sait, en bord de Meuse, la problématique des joueurs belges repris dans les 18 est réelle avec les mises à l’écart de Nicolas Raskin et Selim Amallah, qui répondent évidemment aux critères, mais aussi suite aux blessures de Gilles Dewaele, Nathan Ngoy et Renaud Emond.

Pourtant, le 8 novembre dernier, pour son 16e de finale de Coupe à Dender (victoire 0-1 grâce à un but de Balikwisha), le Standard n’avait pas encore écarté Raskin et Dewaele ne s’était pas encore blessé au ligament croisé du genou. Face aux pensionnaires de Challenger Pro League, le club principautaire a aligné cinq Belges sur sa feuille de match (Henkinet, Dussenne, Raskin et Balikwisha, en tant que titulaires, et Bodart sur le banc) ce qui constitue une faute par rapport au règlement. Autrement dit, le Standard aurait pu perdre sur tapis vert.

Aujourd’hui, le probable départ de Noë Dussenne, lors de ce mercato hivernal (vers le Lokomotiv Moscou), va encore un peu plus obliger le Standard à puiser dans ses jeunes talents belges pour respecter la règle des six joueurs belges présents sur la feuille de match.