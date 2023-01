Anderlecht peut trembler: de la Juventus à Manchester United, même les plus grands clubs descendent en D2

Les plus grands d’Europe en D2

Saint-Etienne en 2021-2022 : au bord de la D3

Saint-Etienne s'incline contre Auxerre et descend en D2. ©AFP

L’AS Saint-Etienne a perdu de sa gloire mais reste – avec le PSG – le club le plus titré (10) de France. La saison passée, les Stéphanois sont redescendus en Ligue 2 suite à une série de tirs au but perdue après un double match de barrages contre Auxerre. Ryad Boudebouz est le seul à avoir raté. En ce moment, l’ASSE est 18e sur 20 en L2 et donc au bord du Championnat national, la D3 en France. Temps en D2 : ?

Schalke en 2020-2021 : Raman a vécu ça de près

Raman a connu une saison d'horreur à Schalke.

Demi-finaliste de la Ligue des champions en 2010-2011, Schalke connaît une saison dramatique dix ans plus tard. Endetté à hauteur de 197 millions, le club des ouvriers ne gagne pas une seule fois lors des 14 premiers matchs, utilise cinq entraîneurs et 44 joueurs, dont un certain… Benito Raman. Auteur de six buts, il sera transféré à Anderecht la saison suivante. Temps en D2 : 1 saison

Monaco en 2010-2011 : Mbokani est parti en janvier

Mbokani a échoué à Monaco. ©Xavier Grimaldi / Icon Sport

Seulement sept ans après avoir atteint la finale de la Ligue des champions en 2004 face au FC Porto, l’AS Monaco est reléguée en Ligue 2, à l’issue de la saison 2010-2011. Transféré du Standard, Dieumerci Mbokani (1 but) avait connu une demi-saison de galère, avant de s’enfuir à Wolfsbourg. Était également monégasque cette saison-là : le jeune Aubameyang (21 ans). Temps en D2 : 2 saisons

La Juventus en 2005-2006 : cinq vedettes restent

La Juve en Serie B: cela a été un choc en Italie.

Une relégation qui n’a rien à voir avec son classement sportif (la Juve était première au classement) mais avec l’affaire de corruption Calciopoli. Alors que Cannavaro et Emerson vont au Real Madrid, Thuram et Zambrotta à Barcelone et Zlatan, Mutu et Vieira à l’Inter, cinq autres vedettes restent : Trezeguet, Del Piero, Buffon, Nedved et Chiellini. Temps en D2 : 1 saison

Manchester City en 2000-2001 : malgré le papa Haaland

Alfie Haaland célèbre un des buts de City de la saison 2000-2001. Il n'a pas suffi pour rester en D1.

C’est dur à imaginer mais il fût un temps où Manchester City n’était pas encore un grand club. Le siècle précédent, il a fait beaucoup d’allers et retours en D2 et même D3. Son dernier passage en D2 date de ce siècle : en 2000-2001. Capitaine de l’équipe était un certain Alfie Haaland, papa d’Erving. En tant que défenseur, il avait marqué trois fois. Georges Weah, lui, en avait marqué quatre, avant de partir à Marseille en hiver. Temps en D2 : 1 saison

Atletico Madrid en 1999-2000 : le président Jesus Gil suspendu

Jesus Gil y Gil a toujours clamé son innocence, mais il a quand même mis l'Atletico dans les problèmes.

Champion et vainqueur de la Coupe en 1996, l’Atletico touche le fond en 1999-2000, malgré les 24 buts du Néerlandais Jimmy Floyd-Hasselbaink, ex-coach de l’Antwerp. Les autres vedettes dans l’équipe étaient Juninho et Christian Vieiri. La suspension, en décembre 1999, du flamboyant président Jesus Gil pour détournement de fonds, n’a pas contribué à la stabilité du club. Mais la descente était purement sportive. Temps en D2 : 2 saisons

L’OM en 1993 – 1994 : seul Barthez reste

Barthez lors de sa période à l'OM. ©Icon Sport

Tout comme la Juve, l’OM descend pour des raisons extra-sportives. Le club marseillais – avec des stars comme Barthez, Boli, Angloma, Desailly, Casoni, Deschamps, Völler, Futre, Rui Barros et Sonny Anderson – avait terminé 2e au classement mais sera rétrogradé à la suite de l’affaire de corruption OM-Valenciennes. Seul Barthez reste. Avec Michel De Wolf comme défenseur et Luka Peruzovic comme coach, l’OM remporte le titre en Ligue 2 mais doit y rester une saison supplémentaire à la suite d’un dépôt de bilan. Temps en D2 : 2 saisons

Manchester United en 1973-1974 : Law tue son club

Il y a presque 50 ans, l’Angleterre était sous le choc de la relégation du grand United, champion d’Europe en 1968. Début 1974, le légendaire George Best avait quitté le club et une autre légende – Dennis Law – avait scellé le sort de son propre club à la dernière journée de championnat. Passée à Manchester City, Law avait marqué le but fatal à Old Trafford. Abattu d’avoir tué le club de son cœur, il avait dû être remplacé. Le match avait dû être arrêté avant son terme suite à un envahissement de terrain par des supporters furieux. Temps en D2 : 1 saison

Anderlecht : cela date de 1935

Anderlecht n’a plus joué en D2 depuis la saison 1934-1935. En 1930-1931, les Mauves étaient descendus de la D1 et avaient résidé pendant quatre saisons en deuxième division.

Et quid des autres plus grands clubs de Belgique ? Le Club Bruges a évolué pendant 8 saisons en D2 entre 1951 et 1959. Le Standard n’a plus été en D2 depuis la saison 1920-1921, donc il y a plus de 100 ans.

Les autres clubs qui dominent actuellement notre Jupiler Pro League, ont une histoire beaucoup plus récente en D2. L’Union a joué en D2 et D3 et à nouveau en D2 entre 1973 et 2021. Après la fusion entre Winterslag et Waterschei, le Racing Genk a passé deux saisons en D2 entre 1994 et 1996. Et l’Antwerp n’est remonté en D1 qu’en 2018, après 13 saisons en D2.

Des frayeurs pour Bruges et le Standard

Le 27 février 2022. Le Standard s'incline contre Gand. C'est la panique à bord.

Le Club Bruges et en moindre mesure le Standard ont également été dans une situation comparable avec celle d'Anderlecht maintenant, mais ils s’en sont sortis. En 1981-1982, le Club Bruges a dû attendre la dernière journée et une victoire contre le RWDM pour éviter la relégation. Quatre entraîneurs, dont le légendaire Rik Coppens, avaient tenté de redresser la barre. Et la saison passée, encore, le Standard a aussi paniqué. Après le 0-1 contre Gand de la fin février, les Rouches étaient 14e au classement. Le prochain match – au Beerschot – était qualifié de "match de la peur" dans la DH. “Une nouvelle défaite avant le choc wallon à Charleroi plongerait plus que jamais le Standard dans la course au maintien”, écrivions-nous. Mais le Standard a battu le Beerschot (1-0) et a été chercher un point au Mambourg.

Anderlecht sait ce qui lui reste à faire à Seraing…