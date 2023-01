Suivez Anderlecht – Zulte en direct dès 20h45 : Raman et Stroeykens titulaires, Stassin sur le banc

Entre le départ d’Ait El Hadj, le fait que Fabio Silva ne veuille plus entendre parler d’Anderlecht et le pas en arrière de Wouter Vandenhaute, c’est définitivement une semaine compliquée pour le Sporting d’Anderlecht. Les Mauves n’ont pas encore gagné en 2023, et le point pris à Bruges était miraculeux. Raman et Stroeykens font leur apparitions dans le onze de départ alors que les jeunes Stassin et Léoni prennent place sur le banc.