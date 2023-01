Nilsson sauve un point et sort l’Union Saint-Gilloise du piège brugeois

Mais mener n’est pas gagner, contre l’Union. À peu près toute la Belgique le sait, maintenant. Et Nilsson l’a confirmé, en surgissant très bien pour reprendre un centre en retrait de Lazare en fin de match (82e) et sauver un point. Le VAR a vérifié cette phase et une poussée d’Adingra, mais il n’y avait pas de quoi annuler le but, au grand dam des Brugeois, qui ont souvent pesté contre l’arbitrage.

Nilsson buteur, Nieuwkoop brouillon et Lazare important : les Unionistes sous la loupe

Si cette prestation sera à oublier au plus vite, pour l’équipe de Geraerts, ce dernier pourra tout de même s’en servir pour rappeler aux siens ce qu’il ne faut pas faire. Lui qui répète inlassablement le besoin de repartir à zéro à chaque rencontre, la nécessité de montrer la même implication et de ne prendre personne de haut a vu en première période une imprécision à laquelle il n’est pas habitué. Cela devait bien finir par arriver à la dernière équipe belge encore en lice dans trois compétitions. Heureusement pour elle, même quand elle déjoue à ce point, elle ne s’incline pas, ce qui donne une idée de sa solidité.

Ce n'était peut-être pas le plus beau match, mais c'était intense.

”Mon sentiment est double”, explique Geraerts, qui n’a pas voulu reprocher un manque d’investissement à ses joueurs. “On veut toujours gagner et ce n’est pas le cas, mais d’un autre côté on peut être content de revenir quand on est mené en déplacement. Mon équipe n’était pas assez rapide ni précise pour désorganiser le Cercle. Et on a eu des occasions de marquer avant, mais on ne l’a pas fait. Ce n’était peut-être pas le plus beau match au niveau du football, mais il était intense.”

La rencontre aurait pu prendre une autre direction si Nilsson (hors-jeu ?) avait remporté son face-à-face avec Majecki (6e) ou si Boniface avait mieux géré un trois contre un en or (56e). Une dizaine de minutes plus tard, c’était le Cercle qui punissait les errements défensifs auxquels l’Union ne nous avait pas habitués, sur une phase où Adingra couvrait le hors-jeu de Somers (1-0). Moris n’avait eu aucun arrêt solide à réaliser jusque-là, mais ce n’était pas un hold-up. Au final, Nilsson, Kandouss ou Burgess auraient même pu donner la victoire, dans une fin de match où le Cercle était acculé. Mais le scenario miracle ne s’est pas produit, cette fois. Il faudra prendre le match par le bon bout dès la première période, samedi, contre Louvain.