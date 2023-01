Laifis : “Il était temps que je la mette au fond”

À Seraing, Kostas Laifis a manqué l'immanquable en fin de match.

”Enfin, je l’ai mise au fond. Il était temps”, fait-il remarquer. “Surtout après mes deux gros ratés contre Saint-Trond et à Seraing. J’attendais tellement ce but. Il est arrivé, on a gagné et gardé le zéro. C’était une soirée parfaite.” Pour déflorer la marquer et mettre les siens aux commandes, l’ancien défenseur de l’Olympiacos a pu compter sur son binôme de l’axe défensif, Bope Bokadi, qui s’est mué en passeur décisif. “C’est important que nous, les défenseurs, puissions aussi apporter notre pierre à l’édifice quand cela ne veut pas rentrer”, insiste Laifis.

Buteur lors de chacune de ses sept saisons au club

En inscrivant son premier but de la saison, Kostas Laifis a prolongé une belle série face à Malines. Le défenseur central est le Standardman qui compte le plus grand nombre de matchs joués pour le club dans le vestiaire avec 240 matchs disputés depuis son arrivée lors de la saison 2016-2017. Cette saison-là, il avait inscrit deux buts (un en Pro League et l’autre en Europa League).

Le 24 novembre 2016, Kostas Laifis inscrivait son premier but en Rouche à Vigo en Europa League.

Contre les Malinois, il s’agissait de son 14e but en Rouche et Laifis présente la caractéristique d’avoir inscrit au moins un but lors de chacune de ses sept saisons passées au club. On rappellera que le Chypriote est encore sous contrat en bord de Meuse jusqu’en 2024.

Tout comme le défenseur central, un autre Standardman a enfin trouvé le chemin des filets cette saison, il s’agit de Noah Ohio monté en remplacement d’un Stipe Perica invisible mardi soir. “C’est important pour lui. Il fait d’énormes progrès. Ce but va lui apporter de la confiance.”

"On doit avant tout sécuriser le top 8."

Avec ce succès, le Standard a mis la pression sur Bruges en revenant à une unité des champions (qui doivent jouer ce jeudi soir à Saint-Trond). Mais dans le vestiaire, on ne pense (plus) trop au top 4. “On doit avant tout sécuriser notre place dans le top 8. Cette victoire, elle s’est fait attendre et on la méritait depuis un certain temps. Mais on n’arrivait jamais à marquer, pire, on devait souvent revenir au score. On n’avait plus mené au score depuis le match à Zulte fin octobre dernier, c’était trop.”

Dimanche, les Liégeois auront à cœur de matérialiser ce succès acquis mardi soir lors du déplacement délicat à l’Antwerp qui rappelle de mauvais souvenirs au vestiaire liégeois. “Personne n’a oublié ce désastre, avance Laifis faisant référence à l’élimination en Coupe (4-0). On veut aller là-bas et montrer qu’il s’agissait simplement d’un accident. On va montrer un autre visage du Standard, assurément. Durant cette deuxième partie de saison, on va se déplacer chez pratiquement tous les gros morceaux. On a montré, à domicile, qu’on était bons contre les grands. On veut prouver qu’on peut également aller leur faire mal sur leurs terres.”