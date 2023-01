Hugo Siquet aurait pu atterrir à Anderlecht : “impossible vu mon passé au Standard…”

Ce mercredi, Hugo Siquet (20 ans) a déjà joué ses premières minutes avec le Cercle Bruges. Prêté par Fribourg en Venise du Nord, le défenseur intéressait d’autres clubs belges dont Anderlecht. “J’avais des propositions aux Pays-Bas, en France et en Belgique, a expliqué Siquet après la rencontre face à l’Union. Il y avait Saint-Trond mais aussi Anderlecht. Pour moi, c’était impossible d’aller là-bas vu mon passé au Standard. En Espagne, il y avait aussi l’Espanyol mais c’était important pour moi de venir dans un championnat où les gens me connaissaient et où j’étais presque certain d’avoir du temps de jeu. J’ai travaillé pour trouver la meilleure option et je me sens bien ici au Cercle Bruges.”