La scène lors de son remplacement à la 75e à Bruges faisait craindre le pire. Silva a nié le coach Brian Riemer en rejoignant le banc et il a eu toutes les peines du monde à ne pas montrer sa rage comme à l’Antwerp, où il avait shooté dans une bouteille après avoir été sorti par Robin Veldman.

Nouvelle polémique à Anderlecht: Fabio Silva va partir et n'est pas dans la sélection

Silva estime qu’il ne peut pas briller en jouant seul devant et en devant faire un pressing permanent sur le porteur du ballon. Riemer, lui, reproche à son attaquant de ne pas être assez motivé. Il l’aurait confronté à ses stats physiques insuffisantes, ce qui a fait monter la tension entre les deux.

Anderlecht ne le lâchera que si Wolverhampton paie un dédommagement

Les agents de Silva, dont son papa, sont en train de chercher une solution. Le PSV est intéressé et songerait même à une location d’un an et demi, mais il y a aussi des contacts en Espagne (Séville et Real Sociedad) et en Italie (même l’Inter est cité).

Mais il faut qu’Anderlecht soit d’accord. L’accord de location avec Wolverhampton ne stipule pas de fin de location à mi-championnat. Le Sporting veut donc un dédommagement, sinon il pourrait obliger Silva à rester à Anderlecht, éventuellement dans le noyau B.

Il est fort probable qu’un compromis sera trouvé d’ici la fin du mercato. Mais cela signifie aussi que Jesper Fredberg devra trouver au moins un nouveau centre-avant. Pour le moment, il n’est pas question non plus d’un retour de Sebastiano Esposito dans la sélection. Il est en rééducation après une blessure et sa mentalité est encore pire que celle de Silva. Il n’est pas du genre à être très apprécié par Riemer, qui veut des joueurs qui se sacrifient pour le collectif.

À mi-chemin, Anderlecht a donc perdu les deux attaquants loués par l’ex-CEO Peter Verbeke.