Standard-Malines : Cimirot de retour dans l'équipe

Toujours à la recherche d’un succès depuis plus de six rencontres, le Standard n’aura plus le droit à l’erreur ce mardi soir (20h45) s’il ne veut pas voir sa place dans le Top 8 être menacée. Face aux Malinois de Steven Defour, qui effectuera son 6e retour à Sclessin, le premier dans la peau d’un coach, Ronny Deila pourrait bien opérer un changement dans son 11 de base. Sur le banc lors des deux derniers matchs, Gojko Cimirot pourrait retrouver le 11 de base en lieu et place de Steven Alzate.