Standard : Cimirot pour redonner l’impulsion

Ronny Deila est donc toujours confronté au même problème : l’absence de profil similaire à celui de Nicolas Raskin, toujours écarté et en partance. Autrement dit, un arracheur de ballon capable de casser des lignes et d’apporter le surnombre offensivement. Repositionné seul devant la défense, le Diablotin avait su se montrer sous son meilleur jour à cette position, ce que Steven Alzate semble peiner à faire. Le repositionnement d'Alzate un cran plus bas dans le jeu a également un impact sur celui de William Balikwisha qui est souvent obligé de redescendre prêter main-forte au Colombien réduisant donc son impact sur l’animation offensive des Rouches.

Steven Alzate n'a pas encore trouvé la bonne carburation. ©SES

Blessé après le déplacement à Gand, où il avait évolué devant la défense aux côtés d’Alzate, Gojko Cimirot est monté au jeu tant contre Saint-Trond qu’à Seraing après avoir passé deux semaines sans s’entraîner pleinement avec le groupe. S’il est à 100 %, le Bosnien de 30 ans semble à nouveau être le compromis idéal au poste de numéro six au sein d’une équipe qui peine à trouver un second souffle.

Le Bosnien est souvent indispensable

On l’a déjà écrit, l’international bosnien (39 sélections), a su, cette saison, se réinventer pour passer d’indésirable en fin de saison dernière à indispensable cette saison. Une saison qui l’a vu découvrir un nouveau poste : celui de défenseur central gauche. Mais Raskin écarté, c’est à nouveau au cœur du jeu que celui qui formait un binôme complémentaire avec Razvan Marin à Sclessin va devoir faire parler son expérience. Jeune trentenaire, Cimi c’est le bon compromis pour Ronny Deila qui espère toujours voir débarquer du sang neuf d’ici la fin du mercato malgré le manque de moyens financiers. Avec 183 matchs au compteur pour les Rouches, Cimirot pourrait donc suppléer Alzate ce mardi face à Malines ou prendre place à ses côtés comme ce fut le cas à Gand.

Toujours du mal à se réinventer

Après le revers 2-3 face à l’Union avant la Coupe du monde, Ronny Deila l’avait précisé : “on doit trouver une nouvelle manière d’être dangereux, un peu comme notre adversaire du jour qui sait apporter le danger dans le camp adverse de plusieurs façons.” Le technicien norvégien est donc parti en stage à Marbella avec l’idée d’implanter un nouveau système de jeu avec quatre défenseurs qui devait lui permettre d’avoir plus de possibilités offensives. Mais depuis le retour d’Espagne, ce système n’a jamais vu le jour en Pro League (ou en Coupe à l’Antwerp) et les Liégeois sont toujours confrontés au même problème (encore un seul tir cadré samedi dernier à Seraing).

A Seraing, les Liégeois ont enchaîné avec un sixième match sans la moindre victoire.

Depuis plusieurs semaines, Ronny Deila tente donc de trouver la bonne formule sans succès jusqu’à présent. Du coup, le Standard reste sur une série de six matchs (Coupe et championnat confondus) sans victoire, la plus longue depuis l’arrivée du nouveau coach en bord de Meuse.