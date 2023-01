Perica en pointe, Cimirot toujours sur le banc, Donnum absent : suivez Standard-Malines en direct à partir de 20h45

Les Rouches ont très mal commencé 2023 et doivent absolument se reprendre ce mardi 17 janvier à 20h45. Depuis la reprise en décembre, les hommes de Ronny Deila n’ont obtenu que des nuls en championnat, face à des adversaires de niveaux sensiblement différents : La Gantoise, Saint-Trond et le voisin sérésien. On est donc loin de résultats dignes d’un prétendant au play-off 1, et le Standard doit absolument réagir s’il ne veut perdre complètement de vue ses ambitions de début de saison. Surtout, les Liégeois n'ont jamais vraiment rassuré dans le jeu, et ont même inquiété lors de la gifle reçue en coupe contre l'Antwerp (4-0).