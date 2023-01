Nouvelle polémique à Anderlecht: Fabio Silva va partir et n'est pas dans la sélection

Fabio Silva (20 ans), l’attaquant d’Anderlecht, devrait quitter le Sporting d’ici la fin du mercato. Il n'est déjà plus dans la sélection pour le match de ce mercredi contre Zulte-Waregem. Plusieurs clubs européens – en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas – le suivent et pourraient le louer de Wolverhampton lors de la deuxième partie de la saison.