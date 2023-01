L’Union enchaîne les rencontres : “Quand le mental est au top, le reste suit”

Même s’il n’est pas un adepte de la rotation, l’Union étant après Genk l’équipe de Pro League à jouer le plus souvent avec le même onze de base, Karel Geraerts sait qu’il a plusieurs cartouches qualitatives sur son banc. C’est là une différence notable avec la saison dernière durant laquelle Felice Mazzù avait moins de cartes dans son jeu. “J’ai fait tourner quand je sentais qu’il fallait le faire, explique Geraerts. Je vois que tous les joueurs sont prêts à tout moment, même ceux qui sont sur le banc. Le meilleur exemple est Koki Machida : il a passé plusieurs semaines en tribune puis est rentré directement dans le onze de base et a bien performé. Il y a une bonne dynamique dans le groupe et ce sera important de garder cet état d’esprit jusqu’au bout.”

Un état d’esprit positif qu’il faudra garder même contre les plus petites équipes du championnat. Après avoir affronté Anderlecht, Gand puis l’Antwerp, l’Union se déplace au Cercle Bruges. Un duel beaucoup moins alléchant sur papier qu’il faudra négocier au mieux pour ne pas briser la belle série de douze rencontres de championnat sans défaite. “Je ne vois pas cet affrontement comme un petit match. Il y a le même nombre de points à prendre que face à l’Antwerp ou contre Anderlecht et ce sont des points qui pourraient compter énormément en fin de saison. Le Cercle a une philosophie claire et des joueurs physiquement au top qui peuvent mettre un pressing durant 90 minutes. Il faudra faire attention à cette équipe.”