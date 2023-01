Standard: Dussenne discute d'un départ dès cet hiver

Le capitaine rouche a peu goûté ce refus de prolongation alors qu’il s’imaginait bien poursuivre l’aventure en bord de Meuse pour accompagner le projet et les jeunes. Il faut toutefois admettre que, s’il est un élément sérieux et professionnel, le niveau de jeu de l’ancien Gantois n’est pas toujours un gage de sécurité. À Seraing, sous les yeux de Johannes Spors, le directeur sportif de l’entité football de 777 Partners, Dussenne n’a pas vécu son après-midi le plus difficile, mais il a parfois affiché quelques lacunes, à l’image de cette glissade, dans les arrêts de jeu, face à Sissoko, qui aurait pu coûter cher.

Pas retenu en bord de Meuse, Dussenne a sondé le marché ces derniers jours, avec quelques sollicitations, notamment en Turquie. Il a ainsi fait savoir au Standard son souhait de quitter le club dès cet hiver, avant même d’être libre de tout contrat, s’il parvient à se trouver un point de chute. S’il sera encore sur la pelouse ce mardi contre Malines, il n’est pas certain qu’il sera toujours présent à plus long terme, donc à la fin du mois de janvier.

Vanheusden, ce ne sera pas simple

Du côté du Standard, où toutes les possibilités restent ouvertes, il ne sera pas fait obstacle à un départ, par souci de cohérence avec le discours tenu au joueur. Un départ serait aussi une manière d’économiser un salaire, pour six mois au moins. En raison de la situation financière délicate du club, toutes les économies sont bonnes à prendre.

Un départ de Dussenne sera-t-il synonyme d’arrivée? Le jeune Lucas Noubi (17 ans) pourrait recevoir une chance. Le dossier Zinho Vanheusden pourrait être tentant, mais il sera délicat à boucler. La direction liégeoise n’est pas insensible au profil de son ancien joueur, jeune (23 ans), leader et bon. Mais il n’est pas certain qu’AZ Alkmaar, où il est prêté par l’Inter Milan, acceptera de mettre un terme à la location - Vanheusden a joué les vingt dernières minutes, samedi, à Heerenveen.

À mi-mercato, d’autres dossiers sont encore sur la table du Standard. Abdoul Tapsoba, comme l’a confirmé Ronny Deila jeudi en conférence de presse, peut se trouver un autre club, via un prêt, pour gagner du temps de jeu. Seraing est intéressé, mais il n’a pas (encore?) activé un contact avec la direction du Standard, plus sollicitée pour Nicolas Raskin que pour Selim Amallah, deux autres joueurs qui pourraient animer la dernière quinzaine du marché.

L’international espoir belge, en fin de contrat et renvoyé dans le noyau B, comme Amallah, reste suivi par quelques clubs, dont Benfica, et des intermédiaires se renseignent sur les conditions d’un départ. Mais le Standard n’a pas encore été sollicité officiellement, pas plus qu’il n’a été sondé pour Selim Amallah, un dossier beaucoup plus calme.