Club Bruges – Anderlecht : Quand Parker a empêché Riemer de monter en Premier League

”J’étais choqué de voir Scott Parker arriver en Belgique, sourit Riemer. Je suis content de le revoir. J’ai un grand respect pour lui ainsi que pour son travail. Il ne faut pas sous-estimer ce qu’il a réalisé en Angleterre.”

Riemer positif au sujet de Dreyer : “On le suivait déjà à Brentford”

Les deux premières confrontations se sont déroulées en Championship lors de la saison 2019-20. Deux fois Brentford est sorti vainqueur (1-0 et 0-2). Fulham a toutefois pris sa revanche dans le match le plus important de la saison. Les deux équipes se sont retrouvées en finale des playoffs de la Championship pour accéder à la Premier League.

La seule victoire du coach de Bruges face à Brentford a empêché le coach d’Anderlecht de monter en Premier League.

Et là, les Cottagers ont pris le dessus (1-2 après prolongation) dans un match complètement fou avec notamment un doublé de Joe Bryan dont un coup franc venu de nulle part. Ce jour-là, Parker a empêché Riemer de monter en Premier League.

”Ce match a engendré la plus grande frustration de ma carrière, avoue Riemer. On pensait qu’on avait l’avantage vu qu’on les avait battus en championnat. Le match était super serré et s’est décidé sur un coup franc. Je pense que notre gardien en a fait des cauchemars.”

L’actuel coach d’Anderlecht a pris se revanche quelques mois plus tard, en octobre 2020, en éliminant Fulham de la Coupe de la ligue sur une claque 3-0. Brentford est finalement monté en Premier League au terme de cette saison.