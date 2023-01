Le Danois Fredberg a été présenté par Wouter Vandenhaute à la mi-novembre. Son parcours est connu : il a été joueur à Aarhus mais n’était pas assez bon pour faire une carrière pro. Puis, il a intégré l’armée danoise, où il a œuvré comme sergent, avant d’intégrer la police. Le métier d’entraîneur, il l’a embrassé avec les U17 de Aarhus, où il est devenu T2 et même T1 et patron de l’école des jeunes.

Il a lancé sa carrière à l’étranger en tant que directeur sportif à l’Omonia Nicosie à Chypre et ensuite au Panathinaikos en Grèce. Depuis 2019, il était de retour au Danemark, où il a réalisé des miracles avec le petit club de Viborg, qui était deuxième lors de son départ.

Et Kenneth Bornauw, le CEO en ce qui concerne le non-sportif ? Il est évidemment le papa de Sebastiaan, qui a joué à Anderlecht de ses 10 à ses 20 ans et qui a été transféré à Cologne pour 6 millions en 2019. Depuis 2021, le Diable rouge (trois sélections) évolue à Wolfsbourg, actuellement septième en Bundesliga, où il est plus souvent titulaire que réserviste.

Bornauw père a été engagé à Anderlecht en mars 2022 en tant que bras droit de Peter Verbeke. Sa fonction officielle - COO et CCO - signifie qu’il était et est responsable du marketing et du commercial.

Bornauw a de l’expérience à l’internationale, vu qu’il a travaillé aux Pays-Bas, à Paris et à… Casablanca. C’est d’ailleurs là que son fils a fait ses débuts comme jeune footballeur.

En Belgique, il a été directeur marketing dans de grandes sociétés comme Unilever, Heineken et Microsoft Benelux.

Un ancien collaborateur de Bornauw chez Microsoft le décrit comme quelqu’un de "très intelligent, très fort au niveau de la communication, passionné par le football et déterminé à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés."

Pourvu que ses qualités suffiront pour ramener Anderlecht au plus haut niveau.