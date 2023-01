Le milieu dont rêvait Mazzù, comment Anderlecht a tenté de séduire Nielsen

Le départ de Kompany considéré comme le début des problèmes pour les supporters d'Anderlecht: "Il aurait dû recevoir plus de temps"

Des contacts dès la saison passée

Les tentatives anderlechtoises de faire signer l’ancien médian de l’Union datent d’avant l’arrivée de Mazzù au RSCA. Courant de la deuxième partie de saison, Peter Verbeke s’est renseigné auprès de l’entourage du joueur. Juste pour connaître ses envies et le montant demandé par l’Union. Des discussions officieuses qui nous ont été rapportées à l’époque, mais toujours niées par le club bruxellois.

Les intentions de recruter Mazzù trottent déjà dans un coin de la tête de la direction. Elle ne veut pas alerter l’Union de ses projets à plus grande échelle.

Mazzù espérait le voir signer

Les premiers contacts ne mènent à rien. Il faut attendre l’arrivée de Mazzù pour renouer le lien. À peine le Carolo avait-il passé ses troupes en revue qu’il faisait état d’un besoin de renfort au mercato. Et si possible avec de l’expérience, du volume et de la hargne. Des qualités que rassemble un homme : Casper Nielsen.

Il n’est pourtant pas le poste ciblé de base par Mazzù et son staff. À la reprise, il y avait bien assez de milieux de terrain et il a fallu d’abord dégraisser avant de penser aux renforts. On nous glisse d’ailleurs qu’Anderlecht espérait exfiltrer un profil comme Kristoffer Olsson plus rapidement que fin août, afin de dégager du budget et de pouvoir anticiper davantage son recrutement.

Le coach a tout de même glissé le nom de Nielsen. Fort de son rapport amical avec le joueur, il a essayé de le convaincre. Même Majeed Ashimeru se prête au jeu. L’Anderlechtois connaît Nielsen pour avoir Zouhair Essikal comme agent commun. Il lui a demandé de venir jouer à ses côtés.

Riemer positif au sujet de Dreyer : “On le suivait déjà à Brentford”

Financièrement inatteignable

Des appels du pied qui ne laissent pas le Danois de marbre. Nielsen a, en juillet, considéré porter la vareuse anderlechtoise. Les choses commençaient à traîner avec Bruges. Le Club avait formulé une première offre, mais avait fait machine arrière suite à l’arrivée impromptue de Mogi Bayat en tant que représentant de l’Union. Ces secousses ont poussé le milieu à reconsidérer Anderlecht comme une possible destination. On nous glisse d’ailleurs que les Mauves, vu le staff en place et l’histoire du club, avaient sa préférence sur La Gantoise.

Le contrat proposé par Anderlecht était toutefois largement inférieur aux offres de la concurrence. Le budget limité du club ne lui aurait de toute façon pas permis de s’aligner sur les 5,5 millions hors bonus proposés par Bruges. Et même à offre égale, son cœur aurait penché pour les Blauw en Zwart. Nielsen rêvait de la Ligue des champions.