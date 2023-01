Le jeune belge Noah Mbamba, 18 ans, quitte le Club de Bruges pour rejoindre le Bayer Leverkusen

Mbamba, 18 ans, 1m87, a fait ses débuts professionnels avec le Club Bruges le 23 mai 2021 lors de la réception de Genk. Cette saison, il a été très peu utilisé en équipe A avec seulement deux rencontres en Jupiler Pro League et une en Supercoupe de Belgique. Au total, il a déjà disputé 25 rencontres avec les Blauw & Zwart dont seulement deux cette saison.

Le jeune milieu de terrain, aussi passé par le centre de formation de Genk, a surtout joué avec le Club NXT, l'équipe U23 du Club Bruges, compilant trois buts et un assist en neuf rencontres.

"C'est un pas dans un championnat supérieur que j'ai toujours regardé", a commenté de son côté le joueur belge. "J'aime le football pratiqué par ce club allemand et le Bayer Leverkusen est connu pour offrir aux jeunes joueurs les meilleures opportunités d'atteindre le plus haut niveau. Je me réjouis vraiment des années à venir ici sur le Rhin".