D1A : Genk s'impose au petit trot face à Zulte Waregem

L'unique but est tombé après 9 minutes et 14 secondes du néo-Genkois Yira Sor. Genk conserve sa première place au classement de la Jupiler Pro League avec 52 points, dix de plus que l'Union qui reçoit l'Antwerp dimanche. Zulte Waregem, qui n'a pas démérité, reste 17e et avant-dernier avec 16 unités à deux longueurs de Courtrai, 15e et premier sauvé qui se déplace ce dimanche à Gand.