Christophe Lepoint aurait-il du être exclu pour cette semelle lors du derby entre Seraing et le Standard ? (vidéo)

Lors du partage entre le Standard et Seraing ce samedi, Christophe Lepoint aurait sûrement du être sorti du terrain à dix minutes du terme. Auteur d'une agression sur le jeune Cihan Canak, le joueur de 38 ans s'en tirait avec un carton jaune. L'arbitre de la rencontre, Bram Van Driessche, n'a même pas été voir l'action. Le VAR n'a pas bronché non plus.