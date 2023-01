Dussenne 6 Il a déjà connu des soirées plus calmes, mais ce n’était pas la pire non plus. Ses interventions ont été correctes, ses relances pas toujours heureuses. Mais sa glissade dans les arrêts de jeu aurait pu être terrible...

Bokadi 6 Il restait sur des matchs moyens, avec un peu trop de facilité. Il a cette fois affiché un visage plus sérieux, sans se perdre dans des remontées de balle hasardeuses. Il a été pris en défaut sur l’occasion de Sissoko et a raté une énorme opportunité à la réception d’une remise de Dussenne.

Laifis 4 L’international chypriote a été l’auteur d’un match trop moyen. Mal placé sur la reprise de la tête de Lepoint, sur le but, il a été pris de vitesse ou était mal placé. Son jeu de relance a pu compenser, un peu, mais pas assez. Il ne cadre pas sa reprise de la tête sur un coup-franc, en fin de match.

Fossey 6 L’arrière droit a effectué un bon travail défensif, ses quelques montées ont constitué un vrai apport. C’est grâce à son jusqu’au-boutisme que Donnum peut frapper au but sur le 1-1.

Donnum 6 Il avait laissé une bonne impression en première période, avec de l’activité sur le côté gauche et la volonté de chercher des relais avec Zinckernagel. Sa frappe déviée par Opare a offert l’égalisation aux Rouches. Il a été remplacé après une heure.

Alzate 4 Le médian prêté par Brighton a décidément du mal à trouver sa place, ou à y imposer son talent. Le déchet technique est trop important et les pertes de balle trop nombreuses. Il paraît trop léger à ce poste devant la défense.

Balikwisha 5 Installé un cran plus bas au milieu, pour aider Alzate à la construction, il a moins d’impact dans le jeu. Sa perte de balle sur l’occasion de Sissoko aurait pu être fatale sans l’arrêt de Bodart.

Zinckernagel 5 Le médian offensif a été meilleur que contre St-Trond, mais pas encore impressionnant, comme il a pu l’être en première partie de saison. Il a souvent cherché les relais, avec Donnum ou Canak, et il a tenté plusieurs fois sa chance au but.

Canak 7 Titularisé pour la troisième fois de la saison, la première en déplacement, il a été l’un des meilleurs Rouches, ou moins mauvais, c’est selon. Son jeu en infiltration, ou par la percussion, a pu mettre la défense sérésienne en difficulté.

Perica 5 L’attaquant croate a failli marquer son quatrième but, à la réception d’un centre de Donnum, mais il a été logiquement annulé pour hors-jeu. Il a beaucoup couru sans ballon, mais n’a pas été souvent en position de finir une action.

Ohio 6 Sa montée a apporté un peu plus de densité, au niveau offensif. Il a frappé quelques fois au but, mais s’est surtout montré disponible dans le jeu.

Laursen 6 Installé sur le côté gauche, le Danois a amené l’un ou l’autre centre et a su fermer son couloir.

Deila 6 L’entraîneur norvégien avait aligné l’équipe attendue. Ses deux premiers changements ont pu surprendre, mais plus en raison des joueurs remplacés que des joueurs qui sont montés.