Steven Alzate est prêt à reprendre le rôle de Raskin avec le Standard : “En 6, je peux contrôler et dicter le jeu”

Mais après des débuts réussis, notamment lors du déplacement à Charleroi (0-1) ou encore lors du plantureux succès 3-0 contre l’Antwerp, l’international colombien (7 sélections) est un peu rentré dans le rang. “Arriver dans un nouveau championnat, une nouvelle culture, ce n’est jamais évident. Il m’a fallu un temps d’adaptation”, se défend le principal intéressé qui estime, aujourd’hui, réaliser des belles performances. “Mes derniers matchs ont été plus consistants. Je suis content de mon football pour le moment.”

Pour le moment, Steven Alzate n'a délivré qu'un assist, c'était contre l'Antwerp.

Un football qu’Alzate développe à un nouveau poste depuis le début de l’année civile. En l’absence de Raskin, toujours mis à l’écart, Ronny Deila a décidé de repositionner le médian juste devant la défense. Un poste de sentinelle qu’il a occupé à 12 reprises dans sa carrière. “Je me sens bien à cette position. Je suis un joueur plutôt polyvalent, j’apprends vite. Je me sens en confiance et je prends du plaisir. Après chaque match, on analyse mes performances avec le coach. Je pense être sur le bon chemin. Seul devant la défense, je pense avoir les qualités pour contrôler et dicter le jeu.”

Aider le Standard à retrouver l’Europe

En arrivant l’été dernier, Alzate n’avait pas caché ses ambitions. “Je veux qu’on se batte pour le top 4 et qu’on ramène le Standard là où il doit se trouver.” Aujourd’hui, le discours est pratiquement le même. “J’espère qu’on verra le vrai Steven Alzate en 2023, c’est en tout cas le plan. J’aimerais montrer une belle image de moi et aider le club à retrouver l’Europe pour la saison prochaine.”

Avant de retrouver le chemin de l’Europe, il faudra d’abord réemprunter celui de la victoire qui échappe aux Rouches depuis le 29 octobre en championnat et ce succès 0-3 à Zulte Waregem. “Dans le foot, il y a des périodes de creux. On est dedans. Mais il faut voir le positif. À Gand, on a été solide derrière et contre Saint-Trond, on a dominé toute la rencontre. Il ne nous manque pas grand-chose pour décrocher ce succès qui, j’en suis certain, en appellera d’autres.” Ce succès, Seraing court également après à domicile depuis quasiment un an. La rencontre de ce samedi, dans un contexte délicat (petit terrain dans un état sans doute compliqué) risque d’être disputée. “Jouer dans un petit stade, sur un terrain plus petit, dans des vestiaires plus exigus, j’ai déjà expérimenté la chose lorsque j’ai été prêté en League Two à Swindon Town (NdlR : de juillet 2018 à janvier 2019). Cela ne m’inquiète pas. Et peu importe l’adversaire, son classement ou encore les conditions que nous rencontrerons, nous devons avant tout nous focaliser sur notre jeu.”