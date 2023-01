Seraing – Standard : ils veulent tous briser la série noire

Ce samedi, dans un Pairay qui, une fois n’est pas coutume, sera plein, les hommes de Jean-Sébastien Legros espèrent vaincre la double malédiction : enfin remporter un match à domicile et enfin battre le Standard à la maison. “On sait qu’on peut entrer dans l’histoire si on l’emporte samedi”, assure Christophe Lepoint qui n’a, par contre, pas d’explication au fait que les Métallos n’arrivent plus à prendre les trois points au Pairay. “On en parle entre nous et on ne comprend pas. Si on veut se maintenir en D1A, on doit prendre des points à la maison.”

©D.R.

Quoi de plus motivant donc que de le faire face au grand frère Rouche. “Ce sera la première fois de la saison que le stade sera rempli. Jouer contre le Standard, c’est une motivation supplémentaire. On sait qu’ils auront une revanche à prendre sur nous par rapport à l’aller. Je m’attends à un match engagé et serré. Il faudra aussi voir l’état du terrain car, avec la météo actuelle, ce n’est pas l’idéal, d’autant qu’on ne fait que s’entraîner sur synthétique”, poursuit Lepoint.

Le Standard attend aussi depuis longtemps

Côté Rouche, l’attente est certes moins longue, mais elle commence tout de même à chiffrer. Les hommes de Ronny Deila n’ont plus gagné un match de Pro League depuis 77 jours, soit plus de deux mois. “C’est vrai que cela commence à faire long. Mais on est sur le bon chemin. Ce qui nous manque, c’est d’allier le résultat à la performance. J’espère que ce sera fait samedi.”