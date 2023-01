Qui est Anders Dreyer, la nouvelle recrue d’Anderlecht, revenu en Europe à cause de la guerre ?

Une opportunité malgré la crise

Une bonne nouvelle en soi pour Anderlecht vu que Skov Olsen est l’un des joueurs les plus racés de notre compétition et que Dreyer n’a coûté que quatre millions. Dans le contexte financier actuel, l’investissement semble énorme – Anderlecht n’a plus payé autant depuis l’été 2019 avec Vlap et Roofe –, mais l’ailier danois est évalué à 9 millions et est en pleine bourre.

Il a été nommé parmi les meilleurs joueurs de la phase de poule de l’Europa League et compte déjà 10 buts et 4 assists sur les 27 matchs disputés cette saison. Des statistiques assez impressionnantes qu’aucun Mauve ne peut afficher.

L’arrivée du joueur de Midtjylland pour 4,5 ans est liée à beaucoup d’éléments : son envie de rejouer à l’étranger annoncée dès cet été, le départ annoncé d’Anouar Aït El Hadj et l’envie du club danois de négocier l’achat définitif de Kristoffer Olsson, prêté jusqu’en juin par le RSCA.

Un électron libre avec un nez pour les buts

Brian Riemer avait envie de plus de mouvement et d’efficacité dans sa ligne de soutien d’attaque. Dreyer représente cela. Sa place de prédilection est sur le flanc droit, mais il aime se promener sur le terrain. Gaucher, il a tendance à repiquer vers l’axe pour distribuer le jeu ou à plonger dans la profondeur.

Les vidéos nous montrent également une certaine qualité de frappe (2.5 par match en championnat danois) et de dribble (4 par match). Il peut d’ailleurs évoluer dans l’axe de l’entrejeu, voire dépanner en pointe.

Son septième club à 24 ans

Mais pourquoi, vu son profil, n’a-t-il pas atteint le plus haut niveau rapidement ? Dreyer a rapidement été considéré comme un grand talent au Danemark. Brighton a cru tenir le bon filon en l’achetant à Esbjerg en 2008 contre un peu plus de 2 millions. Ses prêts successifs à St Mirren (Écosse) et à Heerenveen (Pays-Bas) sont positifs. Il ne reste d’ailleurs que six mois en Frise. Heerenveen voulait le conserver, mais il a préféré signer à Midtjylland pour jouer le haut du tableau au Danemark.

Midtjylland a profité de la guerre en Ukraine pour le récupérer en mars 2022.

En 18 mois, sa valeur a fait fois dix et le Rubin Kazan ose claquer 7 millions pour ses services à l’été 2021. La guerre entre la Russie et l’Ukraine l’a freiné et a poussé le Rubin Kazan à suspendre le contrat de ses Européens en mars 2022. Midtjylland a sauté sur l’occasion. Après un bref prêt, il a racheté le contrat de Dreyer… deux millions moins cher que lors de sa vente.