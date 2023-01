Mazzù avant Charleroi – Cercle : “Oui, on a parlé de Geubbels avec la direction”

Mais le sujet chaud du jour, au Mambourg, concerne la rumeur Willem Geubbels, attaquant français (21 ans) dont le contrat arrive à échéance à l’AS Monaco. “On en a effectivement parlé de lui avec la direction, a confirmé Mazzù ce vendredi. Mais il y a encore un cheminement qui doit peut-être se faire, on verra. C’est un joueur qui a des qualités dans la projection, qui peut nous apporter dans la concurrence, dans la complémentarité avec les profils actuels. Mais aujourd’hui, on en a juste parlé, sans plus.”

Selon nos informations, les discussions seraient toutefois bien avancées, mais Charleroi n’est pas le seul club intéressé par ses services.

Pas de changement attendu dans la sélection

Au niveau de la sélection, Felice Mazzù ne pourra évidemment pas compter sur Nadhir Benbouali, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche samedi dernier à Eupen. “Je suis assez satisfait du noyau actuellement”, a-t-il commenté.

Descotte, en tribune samedi dernier, devrait simplement prendre la place numériquement de Benbouali.

Van Cleemput, Knezevic et Bessilé, qui ont joué avec les U23 le week-end dernier, iront à nouveau prendre du temps de jeu samedi contre Mandel United, lanterne rouge de Nationale 1, dans un match capital pour le maintien.

La sélection probable (20) : Koffi, Patron, Chiacig, Andreou, Boukamir, Marcq, Bager, Bessilé, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Nkuba, Tchatchoua, Kayembe, Heymans, Gholizadeh, Hosseinzadeh, Mbenza, Badji, Descotte.

Absents : Benbouali (blessé), Delavallée, Van Cleemput, Bessilé, Knezevic (U23).