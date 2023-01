Jupiler Pro League : Riemer, après une semaine mouvementée: "Je ne peux dire que du positif sur Anderlecht"

En début de semaines, plusieurs groupes de supporters, mécontents des résultats de l'équipe, ont exigé le départ du président Wouter Vandenhaute.

"Depuis que j'ai été nommé à Anderlecht début décembre, je ne peux que dire des choses positives sur le club. Je travaille avec un groupe de 30 joueurs très motivés, qui sont en mission avec moi. Chaque matin, je viens travailler avec plaisir", a déclaré Riemer vendredi au Lotto Park. "Une grande partie du tapage de cette semaine trouve son origine en dehors du football, et j'essaie de rester aussi loin que possible de cela".

Mercredi soir, Riemer et son compatriote Jesper Fredberg, le manager sportif qui l'a fait venir à Anderlecht, ont dialogué avec une délégation de supporters. "J'étais très impatient de parler aux fans", a déclaré Riemer. "Il était très important pour moi de les rencontrer. C'était une soirée constructive et il y avait beaucoup de positivité. Dans ces situations, vous pouvez choisir la négativité et les mauvaises pensées, ou vous pouvez essayer de vous concentrer sur ce qui se présente à vous. J'essaie de suivre cette dernière (attitude) et de ne pas regarder en arrière."

Depuis sa prise en charge de l'équipe, Riemer a vu Anderlecht être éliminé en huitièmes de finale de la Coupe par Genk (1-0), gagner en championnat à Charleroi (0-1) et perdre aussi en Jupiler Pro League face à l'Union (1-3). Anderlecht n'est que 11e en, championnat avec 23 points en 19 journées.