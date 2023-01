Deila sous le charme de Canak : “Il a tout pour devenir un joueur du top”

Ce dernier semble ravi de l’évolution du gamin qui compte, cette saison, 14 apparitions en Pro League, dont deux titularisations et 428 minutes de temps de jeu. Suffisant pour planter un but et délivrer trois assists. “En début de saison, il a participé à la préparation et a prouvé qu’il pouvait avoir sa place dans ce groupe. Ensuite, il a progressé, notamment sur le plan défensif. C’est un joueur qui a faim, qui veut apprendre et, surtout, qui a de la personnalité et de l’ambition. Il présente toutes les qualités requises pour faire de lui un top joueur. Il a déjà beaucoup joué en six mois et j’attends qu’il joue davantage lors des six prochains et qu’il franchisse ainsi un cap”, conclut le T1.