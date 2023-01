Coupe de Belgique : l'Union St-Gilloise étrille La Gantoise (4-0) et complète le dernier carré

Côté unioniste, Dante Vanzeir, touché au genou, était absent, Kiko Machida a pris la place de Siebe Van der Heyden en défense et Teddy Teuma de retour de suspension a renvoyé Oussama El Azzouzi sur le banc.

Chez les Buffalos, Hein Vanhaezerouck a préféré Laurent Depoitre à Hugo Cuypers en attaque.

Le vent soufflant sur le stade Marien a porté les Unionistes à l'assaut du but adverse et après vingt secondes, Nilsson n'a pas assez appuyé un premier coup de tête. Mais le Suédois, qui remplaçait Vanzeir, s'est vite racheté en déviant de la tête un corner rentrant de Simon Adingra (3e, 1-0). Après la sortie sur blessure du passeur ivoirien et son remplacement par Loïc Lapoussin, l'Union a reculé dans le jeu mais n'a jamais tremblé même si La Gantoise est revenue un peu dans le jeu. Au contraire, sur une combinaison menée par Lapoussin et Boniface, Lazare.a mis les Bruxellois à l'aise (33e, 2-0). Lancé par Senne Lynen, auteur d'une belle interception dans le rond central, Boniface leur a ouvert les portes de la qualification (41e, 3-0).

A la pause, le coach gantois a lancé Cuypers, Ibrahim Salah et Julien de Sart dans la bagarre à la place de Depoitre, Malick Fofana et Vadis Odjidja (46e). Cette opération n'aura pas généré de gros soucis à la défense de l'Union excepté sur une frappe de Fortuna Nurio repoussée en coup de coin par Anthony Moris (53e).

Alors qu'ils géraient déjà bien leur avance, les Bruxellois ont été aidés par l'exclusion de Michael Ngadeu (64e), pour deux cartes jaunes. Karel Geraerts en a profité pour effectuer lui aussi un triple changement (66e). Les Buffalos ne se faisaient plus d'illusions et si Dennis Eckert Ayensa (80e, 89e) ne leur a pas rendu la soirée encore plus pénible, Lazare s'est montré moins clément (90e+3, 4-0).