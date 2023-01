Van Bommel avait pointé les faiblesses de Genk en reconversion défensive

L’histoire est parfois bien faite et Mark van Bommel ne s’attendait pas à jouer les Madame Irma de la Croky cup. Deux minutes après avoir lancé un “toutes les équipes dominantes ont des problèmes en reconversion défensive”, ses hommes ont profité des largesses de Genk… en reconversion défensive.

Ça sentait le contre travaillé à l’entraînement à plein nez avec, en prime, des erreurs de positionnement des défenseurs limbourgeois pour ouvrir la porte à Steng. Sa vista, sa qualité de passe et le sens du but de Janssen ont fait le reste (2e).

Les deux premières minutes auraient pu offrir un tout autre scénario. Juste avant d’encaisser, Genk s’est créé une belle occasion via Paintsil (2e). Un peu plus tard (18e), Butez a sorti l’arrêt du match sur une tête de Cuesta. On peut se demander ce qui se serait passé si les Limbourgeois avaient pris la tête ou étaient revenus au score mais ce sera faire offense à une belle équipe anversoise.

Qui est Arthur Vermeeren, le nouveau phénomène du football belge? “On dirait qu’il a été formé au Barça”

Le Great Old a très bien fait déjouer les Genkois avec un pressing précis sur des éléments clés du Racing. On n’a presque pas vu El Khannous alors qu’Onuachu n’a cessé de s’enmmêler les pinceaux. Le plus beau geste de pur buteur n’est d’ailleurs pas le fait de longiligne attaquant genkois mais de De Laet. Sa reprise sur le 0-2 (42e) est d’une rare pureté pour cet habitué du travail de l’ombre et des duels.

Et que dire du numéro 3 (50e) inscrit sur une combinaison presque genkoise pour finir sur une course dans le dos de la défense – encore une zone faible ciblée par van Bommel – de Balikwisha.

La claque est violente pour Genk qui n’avait jamais perdu de plus d’un but cette saison. Wouter Vrancken verra le bon côté des choses. Ses joueurs n’ont plus qu’un objectif : le titre en Pro League.

Bilal El Khannouss et Genk gagnent en confiance : “Nous n’avons pas peur de connaître un coup de moins bien”

Genk : Vandevoort ; Muñoz (56e Preciado), Cuesta, McKenzie, Arteaga, Hrovsovsky, Heynen (77e Ouattara) ; Paintsil, El Khannous (56e Castro), Trésor (56e Sor) ; Onuachu (67e Samatta).

Antwerp : Butez ; De Laet (86e Fischer), Alderweireld, Pacho, Avila ; Vermeeren, Ekkelenkamp (75e Nsimba), Muja (75e Scott), Stengs, Balikwisha (69e Bataille) ; Janssen (75e Frey).

L’arbitre : M. Lambrechts

Avertissements : Muñoz, Paintsil, Stengs.

Les buts : 2e Janssen (0-1), 42e De Laet (0-2), 50e Balikwisha (0-3)