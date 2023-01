Surprise au Standard : Tapsoba a réintégré le noyau A !

Auteur d’un but cet après-midi-là lors de la défaite 4-2 des siens, Tapsoba pensait alors sa saison lancée. "Quand j’étais en discussion pour la prolongation, le coach n’était pas encore là. C’est finalement lui, à son arrivée, qui a demandé que je reste. Il aime les joueurs percutants qui vont dans la profondeur. Vu que je me sens bien au Standard, je n’avais pas envie de partir. Si un coach te dit ‘Reste, j’aime ton profil’, c’est à moi de faire le reste. J’avais deux autres offres mais on ne va pas en parler."

Invité à partir 15 jours plus tard

Après son but à Westerlo, Abdoul Fessal Tapsoba montait à la pause lors de la visite d’OHL. Mais l’attaquant passait, comme tous les autres Rouches, à côté de son sujet. Il ne le savait pas encore, mais il s’agissait là de sa dernière apparition avec les pros. Le 30 août, le Burkinabé était envoyé dans le noyau U23 et invité à quitter le club sous la forme d’un prêt. Ostende et le Cercle Bruges sont entrés dans la danse mais le joueur est resté à quai et a dû prester avec les U23 (8 apparitions pour deux buts). On pensait alors son aventure à Liège terminée.

De retour avec le groupe ce lundi

Mais surprise ce lundi matin, Abdoul Fessal Tapsoba était convoqué par Ronny Deila pour s’entraîner avec le noyau A. Autrement dit : celui qui avait été lancé par Philippe Montanier en 2020 reçoit une nouvelle chance de réintégrer définitivement l’équipe. La condition étant que le jeune Burkinabé se donne à fond et prouve lors de chaque séance qu’il mérite de rester dans le groupe. Une chose est certaine : Tapsoba apporterait de la diversité avec sa vivacité et son explosivité sur les premiers mètres.

Un tir cadré en 270 minutes

C’est que le Standard a cruellement besoin de nouveauté sur le front de l’attaque. Si on s’attarde sur les statistiques des trois derniers matchs (à l’Antwerp, Gand et contre Saint-Trond). De manière générale, les Rouches peinent à déclencher des frappes. Le club liégeois est le deuxième pire élève de Pro League à ce niveau avec seulement 176 frappes depuis le début de saison juste devant…. Seraing où il se déplacera samedi (16 h) avec 144 tirs au but.

"On méritait plus mais on n’a pas créé assez. On a manqué de créativité", faisait remarquer Stipe Perica, buteur providentiel vendredi dernier contre le STVV (1-1). "On n’a pas eu d’énormes occasions. On doit mettre plus de focus et de qualité dans les 30 derniers mètres", ajoutait Osher Davida. Un constat qui colle avec les (pauvres) statistiques offensives.