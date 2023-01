La direction cherche actuellement une solution avec le joueur et son agent. Les deux parties sont toutefois d’accord pour qu’il quitte le club en janvier. Écarté du noyau pour le match de ce week-end et en cruel manque de temps de jeu avec les A cette saison (331 minutes), le Molenbeekois a bien compris qu’il ne pourrait plus obtenir beaucoup de temps de jeu jusqu’au terme de l’exercice.

Son départ devrait se dérouler sous forme de prêt et, si possible, dans un club belge. De nombreuses formations du bas de tableau sont à la recherche de joueurs capables d’être alignés directement.

L’objectif du joueur reste de percer au RSCA, où son contrat court encore jusqu’à juin 2024.

Les Mauves ont laissé filer un latéral allemand

Anderlecht n’est d’ailleurs pas contre l’arrivée d’un joueur à son poste. Riemer prête beaucoup d’importance aux éléments placés derrière l’attaquant et aimerait apporter un peu de profondeur dans ce secteur de jeu.

La priorité reste toutefois de trouver au moins un attaquant. La consigne reste la même : qu’il coûte le moins cher possible. Plusieurs pistes ont été lancées et des offres ont déjà été formulées. Sans succès.

Les Mauves aimeraient également s’adjoindre les services d’un latéral gauche. Un profil oublié cet été vu les intentions de Felice Mazzù d’évoluer sans véritable back de ce côté du terrain.

Anderlecht a relancé plusieurs pistes et notamment celle menant à Maximilian Mittelstädt, latéral du Hertha Berlin. L’Allemand est libre de tout contrat en juin 2023 et donc une solution peu chère pour les Mauves. Ils ont, selon nos informations, trop tardé. D’autres clubs les ont devancés.